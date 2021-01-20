Kısa Dalga haber sitesi, ‘İyi gazetecilik için’ sloganıyla yayında

Araştırma dosyaları, özel haberler ve söyleşilerle öne çıkan podcast platformlarından Kısa Dalga Podcast, yenilenerek ‘Kısa Dalga Medya’ adıyla haber sitesi olarak yayın hayatına başladı.

Kısa Dalga’nın ‘www.kisadalga.net’ adresinden yayın yapan yeni sitesinin odağında podcast serilerinin yanı sıra araştırmacı gazetecilik ürünü dosyalar ve özel haberler olacağı duyuruldu.

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Bugün yayına başlayan yeni sitenin genel yayın yönetmenliğini Kemal Göktaş, editörlüğünü ise deneyimli gazeteci Demet Bilge üstlendi.

Gazeteci Göktaş, podcast platformunu kurarken amaçlarının araştırma dosyaları ve özel haberler üretmek olduğunu belirterek şunları söyledi: “Kısa Dalga, kısa sürede iyi gazeteciliğin zor şartlara rağmen mümkün olabileceğini gösterdi. Geleneksel gazetecilikle yeni iletişim teknolojilerini birleştirmeye devam etmek ve daha çok dosya ve özel haber üretmek istiyoruz. Sloganımız ‘İyi gazetecilik’ çünkü buna hiç olmadığı kadar ihtiyacımız var.”

Mumcu yönetiminde ‘Kısa Dalga Bülten’

Faruk Eren, Mehveş Evin, Özlem Kaygusuz ve Emre Eren’in ilk gün yazılarıyla yer aldığı Kısa Dalga’da yazar Özge Mumcu Aybars da günlük haber bülteni Kısa Dalga Bülten’in editörlüğünü yapacak.

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Bültende Türkiye’de ve dünyadaki önemli gelişmeler derlenerek okura sunulacak, ayrıca Pervin Metin’in sunumuyla bültenin ‘podcast’i de yayınlanacak.

Faruk Eren, Mehveş Evin, Beril Eski, Timur Soykan, Esra Koçak Mayda, Melis Tufur, Ahmet Orhan, Tamer Kozaklı, Yeşim Özdemir, Ekin Karaca, Agah Hazır, Özgün Çağlar gibi isimlerin podcast ürettiği Kısa Dalga Podcast ise yeni podcast serileri ile yayın hayatına devam edecek.

Kısa Dalga, Twitter’da hesabından ve diğer sosyal medya platformlarından takip edilebilir.