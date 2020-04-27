Kısa çalışma ödeneğine 291 bin firmadan başvuru

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneğine 3 milyondan fazla çalışanın başvurduğunu söyledi.

Fotoğraf: Pixabay

Corona virüsü nedeniyle yurt çapında birçok işyeri kapatılırken, binlerce esnafın geliri kesilmişti. Hükümet, firma ve çalışanlara gelir desteği amacıyla kısa çalışma ödeneği verileceğini açıklamıştı.

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Selçuk’un Twitter’dan paylaştığı verilere göre 27 Nisan itibariyle 291 bin 594 firma kısa çalışma ödeneğine başvurdu. Çalışan sayısı ise 3 milyon 194 bin 610 lira olarak kayda geçti.

Başvuran firmaların yüzde 39’u imalat sektöründe yer aldı. Firmaların yarısından fazlasının 1-3 çalışanı bulunduğu belirtildi.