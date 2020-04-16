Kısa çalışma ödeneği uygunluk tespiti beklenmeden, beyana göre verilecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneğinde sürecin hızlandırıldığını, uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeden, işverenlerin beyanı doğrultusunda ödemelerin yapılacağını duyurdu.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Bakan Selçuk, TBMM’de kabul edilen corona virüsü salgınına karşı ekonomik önlemler içeren kanun teklifi hakkında yazılı açıklama yaptı.

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Kanun teklifinde çalışma hayatını yakından ilgilendiren konuların yer aldığını anımsatan Selçuk, kısa çalışma ödeneği ile nakdi ücret desteği konularında bilgi verdi.

Nakdi ücret desteğinden yararlanan çalışanların genel sağlık sigortalı sayılacağını ifade eden bakan, şöyle devam etti: “Sigorta primleri İşsizlik Fonu’ndan karşılanacak. Böylece kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri sağlık hizmetlerinden faydalanacak.”

Bakan Selçuk, salgın nedeniyle kurumsal bakıma ihtiyacı olan yaşlı ve engelliler için gelir ölçütü ve ağır engellilik şartının geçici olarak üç ay süreyle kaldırıldığını kaydetti.

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438 resmi bakım merkezinde, bakıma ihtiyacı olan engelli veya yaşlının gelir ve engel oranına bakılmaksızın tüm giderlerinin devlet tarafından karşılandığını hatırlatan Selçuk, “İçinde bulunduğumuz süreçte, kurumsal bakım ihtiyacı olan yaşlılarımızın ve engellilerimizin gelir durumuna ve engel oranına bakılmaksızın, özel huzurevlerinde ve engelli bakım merkezlerindeki ücretlerini bakanlık olarak karşılayacağız” dedi.