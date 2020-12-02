Pandeminin işgücü piyasasına etkilerini en aza indirmek ve istihdamı desteklemek amacıyla kısa çalışma ödeneği, SGK primi ve vergi teşviklerinin uygulama süresi uzatıldı.

Fotoğraf: Reuters

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan üç ayrı cumhurbaşkanı kararı uyarınca, 31 Aralık’ta sona ermesi öngörülen kısa çalışma ödeneği uygulamasının süresi 30 Haziran 2021’e kadar uzatıldı.

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Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Üç ay olan yararlanma süresi de altı aya çıkarıldı. Normal çalışma düzenine geçen işyerlerimiz için Normalleşme Desteği adı altında bu desteklerimizi sürdüreceğiz. Böylece istihdamı korumaya devam edeceğiz” dedi.

Aynı gazetede yer alan diğer cumhurbaşkanı kararına göre, işsizlik sigortası kanununun geçici 10. maddesiyle düzenlenen ve sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarın İşsizlik Sigortası tarafından karşılanmasına yönelik uygulamanın süresi, 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatıldı. Uygulamanın süresi 31 Aralık’ta doluyordu.

İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 19. maddesinde (1) ve (10) fıkralarda yer alan kapsam dahilindeki işyerlerinde çalışanlar için işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri işveren prim desteği uygulamasının süresi 30 Aralık’tan 30 Aralık 2022’ye, Aralık 2020’ye kadar 12 ay süreyle uygulanması öngörülen prim desteği süresi de 2022 yılı sonuna kadar uzatıldı.

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İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 21. maddesiyle düzenlenen ve çalışanların gelir vergisinin asgarî geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmının verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilmesiyle damga vergisine yönelik teşvik uygulamasının süresi 31 Aralık’tan 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatıldı.