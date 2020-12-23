Kısa çalışma ödeneği başvuru süresi uzatıldı

Salgın nedeniyle zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma ödeneği başvuru süresi 31 Ocak 2021 tarihine uzatıldı.

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Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan cumhurbaşkanı kararına göre, 1 Ocak 2021 tarihinden sonraki döneme ilişkin kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulunan iş yerleri için anılan 30 Haziran tarihi, 31 Ocak 2021 olarak uygulanacak.

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Aynı gazetede yer alan diğer cumhurbaşkanı kararıyla da 31 Aralık’a kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işyerleri için kısa çalışma ödeneği süresi, 3134 sayılı cumhurbaşkanı kararıyla uzatılan iki aylık sürenin sonundan başlamak üzere 28 Şubat 2021’e kadar uzatıldı.