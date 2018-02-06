Kısa bir aranın ardından: Almanya’da ‘çıplak flört’ programı yeniden başladı

Alman özel televizyon kanalı RTL 2, 5 Şubat pazartesi akşamı çıplak flört programı ‘Naked Attraction Dating’i yeniden başlattı.

İlki geçtiğimiz yıl 8 Mayıs tarihinde başlayan flört programında adayların stüdyoda çırılçıplak çıkması milyonlarca seyirciyi ekrana çekmeyi başarmıştı.

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Yeniden başlayan programa ilginin yoğun olması dikkat çekti. Kadın ve erkek adayların bedenlerini çıplak sergilemesi Almanya’ya komşu olan ülkelerde büyük ilgiyle izlenen programa olan ilgiyi daha da artırdı. Kısa bir aradan sonra yeniden başlayan çıplak flört programı her pazartesi gecesi saat 22.15 – 23.15 arasında ekrana geliyor.