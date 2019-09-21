Bursa’da kış uykusuna yatmaya hazırlanan ayılar için özel beslenme programı uyguluyorlar

Bursa’daki Ova Korusu Ayı Barınağı’nda kış uykusuna hazırlanan ayılara özel beslenme programı uygulanıyor. Ayılar, üç 3 ila 5 ay arasında değişen kış uykusu dönemi öncesi elma, armut, karpuz gibi meyveler ve ekmek gibi enerji deposu gıdalarla besleniyor.

Fotoğraf: DHA

DHA’nın haberine göre Karacabey ilçesindeki, barınakta yaşayan 80 ayı hava sıcaklıklarının düşmesiyle kış uykusuna hazırlanmaya başladı.

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Ayıların kış uykusunda, vücutlarında depoladıkları yağlardan enerji ve su ihtiyacını karşıladığını belirten barınak şefi, uzman veteriner Hekim Azizcan Sezer şunları söyledi: “Merkezimizdeki hayvanlarımızın yiyeceklerinin miktarını değiştirerek onları kışa hazırlıyoruz. Yaz sonu ve sonbahar aylarında kış uykusuna hazırlık sebebiyle ayıların daha fazla beslenmesi gerekiyor. Biz de bu dönemlerde ayıların besin periyotlarını ve beslenme alışkanlıklarını buna göre ayarladık. Pelet yem, mevsim meyveleri, elma, armut, karpuz, kavun ve ekmek gibi yiyeceklerle besliyoruz.”

Sezer, “Doğada zarar görmüş, yaralanmış ya da öksüz kalmış ayıların burada tedavi ve rehabilitasyon süreçleri tamamlamasının ardından hayatlarının sonuna kadar burada beslenmeleri ve bakımları yapılıyor” dedi.

Ayılar arasında ciddi bir problemin yaşanmadığını da sözlerine ekleyen Sezer, aralarında güç kavgası yaşandığında sorunu yem vererek ortadan kaldırdıklarını ifade etti.