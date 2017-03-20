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Kış turizmi de ‘kurudu’: Kartalkaya’da sezon erken kapandı

 

Bombalı saldırılar ve siyasi gerilim, turizm rakamlarında düşüşe yol açarken, Türkiye’nin önde gelen kış turizmi merkezlerinden Kartalkaya’da yeterli müşteri gelmemesi sebebiyle sezon erken kapandı.

9 Aralık 2016’da sezonun başladığı Kartalkaya’yı 102 gün boyunca yaklaşık 250 bin kişi ziyaret ederken, kayak merkezinde fiziki koşullar normal olmasına rağmen doluluk oranları yeterli düzeyde olmadığı gerekçesiyle oteller sezonu kapattı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Batı Karadeniz Turizm Otelciler Derneği (BAKTOD) Başkanı Halit Ergül, iyi bir sezon geçirdiklerini ve açılış-kapanış günlerinde sezon verilerinin zayıfladığını dile getirerek, “Şu anda biz karsızlıktan değil, müşterisizlikten otelleri kapattık. Kayak merkezinde bizi nisan ayına kadar çıkaracak fazla fazla kar bulunuyor. Ama artık havaların da ısınmasıyla müşteri gelmiyor. Gelen müşteriler de masrafları kurtarmadığı için sezonu kapattık” diye konuştu.

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