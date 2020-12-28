Kış aylarında 700 kişinin kaldığı yaylada salgın nedeniyle nüfus 15 katına çıktı

Adana’nın Pozantı ilçesinde yaz aylarında 100 binin üzerinde yaylacının yaşadığı, kışın havaların soğuması ile nüfusun 700’e kadar düştüğü Akçatekir Mahallesi’nde salgın nedeniyle nüfus 15 katına çıktı.

Fotoğraf: DHA

İlçeye bağlı Akçatekir Mahallesi, serin havası nedeniyle Adanalıların yaz aylarında en çok tercih ettiği yayla olarak biliniyor. Yaz aylarındaki nüfusu 33 bin 70 konutla 100 binin üzerine çıkıyor. Bu kış ise yayla evi olan binlerce kişi kente dönmedi. Akçatekir Mahallesi’nin nüfusu, kış aylarında, tarihinde ilk kez 10 binin üzerine çıktı.

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Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Akçatekir’in, Adana’nın en büyük yaylası olduğunu belirterek şunları söyledi: “Normalde eylül ayının 15’inde okulların açılmasıyla çocukları öğrenci olanların çoğu şehre geri dönüyordu. Yaylada kalan 65 yaş üstü vatandaşlarımız ise ekim ayının sonunda dönüyorlardı. Büyükşehir belediyemiz, geçtiğimiz yıllarda aralık ayından itibaren soğuk ve don olmaması için suları kesiyordu. Bu sene 10 binlerce kişi kente dönmeyince belediyemize suları kestirtmedik.”

Pandemi sürecinde bahçeli, müstakil evlerin cazip geldiğine değinen Çay, “Merkez köylerde yoğun bir şekilde inşaat ruhsatları imzaladık. Birçok Adanalının Pozantı gibi yerlerde yayla evi yapmak gibi bir cazibesi var” dedi.

Esnafa yaradı

Nüfus artışı esnafa yaradı. Daha önce kış aylarında marketlerini açmadıklarını söyleyen Esat Öztürk ilk defa bu yıl açtıklarını söyledi.

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30 yıldır fırın işleten Bekir Yılmaz ise kış mevsiminde çok az ekmek sattığını ancak bu yıl yaylacıların evlerine dönmemesinden dolayı işlerinin arttığını söyledi.

Her yıl 15 Ekim’de il merkezine döndüğünü belirten Abdullah Aktaş (57), “Bu sene pandemiden dolayı şehirler çok kalabalık olduğu için dönmedim. Virüs ne zaman biterse ben de o zaman şehre dönerim” ifadelerini kullandı.