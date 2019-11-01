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Yaramazlara biraz batar!

Kırşehir’in müziği UNESCO tarafından tescillendi

Bozlak ustası, ‘Bozkır’ın tezenesi’ Neşet Ertaş’ın memleketi Kırşehir’in müziği Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından tescillendi.

Fotoğraf: DHA

Kırşehir Belediyesi’nin müzik alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil olması için yapılan başvuru olumlu sonuçlandı. Kırşehir, bu ‘ağ’a Türkiye’den giren ilk şehir oldu.

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Ahiler Kalkınma Ajansı ve Kırşehir Valiliği iş birliği ile Kırşehir Belediyesi tarafından, 4 Nisan’da ilan edilen UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı çağrısına, müzik alanında başvuru yapıldı.

Ahiler Kalkınma Ajansı uzmanları, proje hazırlama sırasında ilgili kurumların katılımıyla çalıştay düzenledi. Çalıştayda, kurumların yetkililerinin fikirleri de alınarak, başvuru formu oluşturuldu.

Formda, Kırşehir’in tarihsel olarak müzikle iç içe oluşu, ‘Abdallık’ ve ‘Bozlak’ geleneğinin şehre bıraktığı kültürel miras, yerel ve ulusal anlamda tanınan müzik üstatları anlatıldı.

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30 Ekim’de açıklanan başvuru sonuçlarına göre Afyonkarahisar ise ‘gastronomi’ alanında ağa dahil oldu.

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