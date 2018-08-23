Kırşehir’de madende iş cinayeti: Emekliliğine iki ay kalan işçi öldü

Kırşehir’deki bir florit madeninde göçük meydana gelmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti.

AA’nın haberine göre Kaman ilçesindeki Yeniyapan köyünde bulunan madende bugün göçük meydana gelince üç işçi ocakta mahsur kaldı.

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İki işçi kendi imkanlarıyla madenden çıkarken olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, madenden çıkamayan işçi Abdullah Eyüp Arslan’ın cesedini göçükte buldu.

İşçilerin tünel kazımı sırasında kayalarda oluşan çatlakları tespit etmek için içeri girdikleri belirtildi.

Hayatını kaybeden Abdullah Eyüp Arslan’ın emekliliğine iki ay kaldığı öğrenildi.