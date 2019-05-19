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Yaramazlara biraz batar!

Kırşehir’de Kaman belediye başkanı Atatürk Bilgi Evi’ni kapattı

Kırşehir’in Kaman ilçesinde, MHP’li eski belediye başkanı Erhan Talu’nun açtığı, çocukların okul dışında zaman geçirerek takviye dersler aldıkları Atatürk Bilgi Evi, AKP’li yeni başkan Necati Çolak tarafından gerekçe gösterilmeden kapatıldı.

Fotoğraf: Sözcü

Sözcü’den İsmail Akduman’ın haberine göre eski başkan Talu, 150 çocuğun faydalandığı, beş kişinin görev yaptığı Atatürk Bilgi Evi’nin kapatılmasına dair şunları söyledi: “Kapatılmasına üzüldüm. Buradaki çocuklar camiye gidiyorlar, piknik yapıyorlar, gezilere gidiyorlardı. Anıtkabir’i de ziyaret ediyorlardı.”

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Devir teslim töreninde Çolak’a bu tür kurumların sayısının artması gerektiğini vurgulayan Talu şöyle devam etti: “Çünkü bu insana yapılan bir yatırım. Belediyenin işi sadece yol yapmak, çöp toplamak veya şunu bunu tedarik etmek değil. Belediyenin görevlerinden birisi de çocukları yetiştirmektir. Benim gayem oydu ama bunlar kâr amacı güdüyormuş ya da başka bir rahatsızlıkları mı oldu onu bilemem.”

Fotoğraf: Sözcü

İlçenin yeni belediye başkanı Necati Çolak’ın imzasıyla alınan kapatma kararında gerekçe gösterilmedi. “Belediyemize ait Atatürk Bilgi Evinin 18.04.2019 tarih ve 69 sayılı Encümen Kararı ile kapatılmasına karar verildi” duyurusuyla kapatılan kurumdaki görevlilerin 14 Haziran’da iş anlaşmalarının tek taraflı olarak fesih edileceği bildirildi.

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