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Kırşehir’de IŞİD operasyonu: Bağdadi’nin akrabası iddiasıyla gözaltına alınan yedi kişiden biri tutuklandı

Kırşehir’de, IŞİD’in öldürülen lideri Ebubekir el-Bağdadi’nin akrabası olduğu iddia edilen yedi kişiden biri tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD üyesi olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda kent merkezindeki farklı adreslere operasyon düzenleyen ekipler, Irak ve Suriye uyruklu B.H.A.B., S.i.A.B., K.H.A.B., Ş.K.A.B., D.J.A.B., S.Z.A.B. ve Y.Z.J.A.B.’yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin IŞİD’in öldürülen lideri Ebubekir el-Bağdadi’nin akrabası olduğu iddia edildi. Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Y.Z.J.A.B. tutuklanırken, diğer altı sanık serbest bırakıldı ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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