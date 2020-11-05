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Yaramazlara biraz batar!

Kırmızı mercimekte indirilen gümrük vergisi, ay çekirdeğinde sıfırlandı

Kırmızı mercimek ithalatında bazı ülke gruplarına uygulanan gümrük vergisi oranı yüzde 19.3’ten yüzde 9’a düşürüldü. Bosna Hersek (yüzde 0) ve Güney Kore’den (yüzde 5.2) bu kapsamda yapılan ithalatın gümrük vergilerinde ise değişiklik yapılmadı.

Fotoğraf: Reuters

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan ithalat rejimi kararına ek karar uyarınca, çerezlik olmayan ay çekirdeği ithalatının gümrük vergisi oranı 30 Haziran 2021’e kadar tüm ülke grupları için sıfırlandı.

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Dip notlarda yapılan değişikliğe göre çerezlik olmayan ay çekirdeği ithalatında toplu konut fonu da bu tarihe kadar sıfır olarak uygulanacak.

Çerezlik olmayan ay çekirdeğinin 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren Bosna Hersek (yüzde 0) ve Singapur (yüzde 10.1) dışındaki ülkelerden yapılan ithalatına yüzde 3 gümrük vergisi ve Bosna Hersek, Kosova ve Singapur hariç olmak üzere 100 kilogram başına 10 avro toplu konut fonu uygulanacak.

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