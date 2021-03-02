Kırmızı listedeki Konya’da, eğlence mekanına baskın: 60 kişiye toplam 243 bin lira para cezası

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı vaka sayılarına göre ‘çok yüksek riskli’ bölge başka deyişyle kırmızı kategoride bulunan Konya’da, açık olan eğlence mekanındaki 60 kişiye toplam 243 bin lira ceza uygulandı.

Fotoğraf: DHA

Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, Musalla Bağları Mahallesi Taşkale Sokak’taki eğlence mekanının, corona virüsü tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken açık olduğu bilgisini aldı.

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Bunun üzerine eğlence mekanına operasyon düzenleyen polis, içeride eğlenen 60 kişiye tedbirlere uymadıkları için İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları gereği para cezası uyguladı.

İşyeri sahibi hakkında da ‘bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma’ suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca işyeri, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.