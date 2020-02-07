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Yaramazlara biraz batar!

Kırmızı kart gösteren hakeme yumruk atan oyuncuya 13 maç ceza

Sakarya’nın Erenler ilçesinde pazar günü oynanan amatör küme karşılaşmasında kendisine kırmızı kart gösteren hakeme yumruk atan Yıldaray Kenet’e 13 maç ceza verildi.

Fotoğraf: DHA

Erenler’deki 1’inci Amatör Küme maçında Geyvespor ile TÜVASAŞ Demirspor karşılaşmasında, Geyvespor’un 1-0 üstünlüğü ile devam eden maçta TÜVASAŞ Demirsporlu Kenet, rakip takımdan Murat Kaba’ya faul yapmış, karşılaşmanın hakemi Bilal İnci, Kenet’e ikinci sarı karttan kırmızı kart göstermişti. Kenet de İnci’ye yumruk atmış, maçı tatil eden hakem, karakola gidip oyuncudan şikayetçi olmuştu.

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İl Disiplin Kurulu tarafından hakeme yumruk atan futbolcu Yıldıray Kenet’e 13 maç ceza verilirken, Geyvespor’un hükmen galibiyetine karar verildi.

Maç karakolda bitti: Kırmızı kart gösteren hakeme yumruk attı

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