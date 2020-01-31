Kırmızı halısından menüsüne BAFTA bu yıl ‘çevre dostu’

Pazar gecesi düzenlenecek BAFTA ödül töreninin karbon ayak izinin sıfır olacağı açıklandı.

2019 yılındaki BAFTA ödül töreni. Fotoğraf: Reuters

BAFTA (Britanya Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi) birçok organizasyon gibi geceye katılan konukları uçakla şehre getirmesi, lüks ürünlerle dolu hediye çantaları dağıtması gibi nedenlerle çevre aktivistleri tarafından eleştiriliyordu.

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Bu yıl bir dizi değişiklikle törenin daha sürdürülebilir bir nitelik kazanması yolunda adım atıldı.

BAFTA Başkanı Dame Pippa Harris, ‘çevre dostu’ tören için şunları söyledi: “Biz de herkes gibi iklim değişikliğinin etkileriyle ilgili son derece endişeliyiz. Bu konuda bir şey yapmadan duramazdık. Son sekiz aydır kırmızı halısından menüsüne kadar karbon ayak izi bırakmayacak bir ödül töreni için çalışıyoruz.”

Kırmızı halı geri dönüştürülmüş malzemeden yapıldı

Bu sene konuklara şampanya, lüks kozmetik ürünleriyle dolu hediye çantaları yerine geri dönüştürülmüş malzemeden üretilen hediye cüzdan verilecek. Törenin hiçbir aşamasında tek kullanımlık plastik olmayacak. Ayrıca törenin yapılacağı Londra’daki Royal Albert Hall’un girişine serilecek kırmızı halı, geri dönüştürülmüş malzemeden üretildi. Konuklara servis edilecek menüde de vegan başlangıçlar ve tatlılar olacak.

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‘Daha önce giydiğiniz bir elbiseyi tercih edin’

BAFTA komitesi ayrıca törene katılacak ünlülere stil konusunda da önerilerde bulundu. Daha önce giyilmiş bir elbisenin tercih edilmesini tavsiye eden BAFTA bunu tercih etmeyen ünlülere ise elbise kiralamayı ya da çevre dostu bir tasarımcıyla çalışmayı önerdi.