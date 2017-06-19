‘Kırmızı fularlı kız’ın anne ve babası serbest

CHP grup başkanvekili Engin Altay, ‘Adalet Yürüyüşü’nün Gezi’ye dönüşebileceği’ yönündeki eleştirilere yanıt verdi: “Gezi çok iyi niyetle başlayan, sonra devlet, FETÖ ve kimi uç örgütler tarafından amacından çıkarıldı. Bu nedenle Adalet Yürüyüşü’nde buna asla müsaade etmeyeceğiz.”