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‘Kırmızı fularlı kız’ın anne ve babası serbest


 

Suriye’nin Rakka kentinde IŞİD’e karşı savaşırken hayatını kaybeden Ayşe Deniz Karacagil’in annesi ve babası kızlarının cenaze töreninin dönüşünde gözaltına alınıp tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildikten sonra salıverildi.

Fotoğraflar: ANHA

Karacagil, Antalya’da Gezi eylemlerine katıldığı gerekçesiyle ‘örgüt üyeliği’nden 98 yıla kadar hapsi istendikten sonra PKK’ya katılarak ‘Destan Yörük’ kod adını almıştı.

Daha sonra Suriye’ye geçen Karacagil, YPG öncülüğündeki Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) bağlı Enternasyonal Özgürlük Taburu’nda IŞİD’e karşı savaşırken 29 Mayıs’ta hayatını kaybetmişti.

Karacagil, Suriye’nin Kobani kentinde toprağa verilmiş, cenazeye Mürşitpınar Sınır Kapısı’ndan Suriye’ye geçen annesi Nuray Erçağan ve babası Ömer Faruk Karacagil de katılmıştı.

Fotoğraf: ANHA

Suçlama örgüt propagandası

Dihaber’in aktardığına göre Karacagil’in anne ve babası, Beyrut’tan İstanbul’a döndükleri Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltında alındı. İkiliye yönelik suçlama ‘örgüt propagandası.’

Savcılık ikiliyi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. Ancak mahkeme anne babayı denetimli serbestlik koşuluyla salıverdi.

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