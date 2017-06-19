‘Kırmızı fularlı kız’ın anne ve babası gözaltına alındı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), darbe girişiminden bir gün önce Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın yaptığı ve CHP raporunda ‘kontrollü darbenin en güçlü emaresi’ olduğu öne sürülen toplantının zaman sıkışıklığından bu tarihte yapıldığını açıkladı.