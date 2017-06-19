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‘Kırmızı fularlı kız’ın anne ve babası gözaltına alındı


 

Suriye’nin Rakka kentinde IŞİD’e karşı savaşırken hayatını kaybeden Ayşe Deniz Karacagil’in annesi ve babası kızlarının cenaze töreninin dönüşünde gözaltına alındı.

Fotoğraflar: ANHA

Karacagil, Antalya’da Gezi eylemlerine katıldığı gerekçesiyle ‘örgüt üyeliği’nden 98 yıla kadar hapsi istendikten sonra PKK’ya katılarak ‘Destan Yörük’ kod adını almıştı.

Daha sonra Suriye’ye geçen Karacagil, YPG öncülüğündeki Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) bağlı Enternasyonal Özgürlük Taburu’nda IŞİD’e karşı savaşırken 29 Mayıs’ta hayatını kaybetmişti.

Karacagil, Suriye’nin Kobani kentinde toprağa verilmiş, cenazeye Mürşitpınar Sınır Kapısı’ndan Suriye’ye geçen annesi Nuray Erçağan ve babası Ömer Faruk Karacagil de katılmıştı.

Fotoğraf: ANHA

Suçlama örgüt propagandası

Dihaber’in aktardığına göre, Karacagil’in anne ve babasının, Beyrut’tan İstanbul’a giriş yaptıkları Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ‘örgüt propagandası’ yaptıkları iddiasıyla haklarında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltında alındıkları öğrenildi.

Erçağan ve Karacagil’in Kartal’da bulunan Anadolu Adliyesi’ne götürüleceği kaydedildi.

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