Tahliye haberini paylaşmak da suç!

DOĞU EROĞLU

@DoguEroglu / [email protected]

Hopa’da sosyal medya paylaşımlarından ötürü tutuklanıp ‘beş terör örgütünün propagandasını yaptığı’ iddiasıyla yargılanan Nurcan Vayiç hakkındaki suç delilleri arasında ‘yargı kararı haberi’ paylaşmak da var.

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Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Hopa ilçe yöneticisi ve Sosyalist Kadın Meclisi Sözcüsü Nurcan Vayiç 19 Ekim 2017’de sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alınmış, 24 Ekim 2017’de tutuklanmış ve 45 gün tutuklu kaldıktan sonra 8 Aralık 2017’de tahliye edilmişti.

Nurcan Vayiç, tam beş ayrı 2terör örgütünün propagandasını yaptığı’ gerekçesiyle yargılandığı davada 2 Şubat 2018 Cuma günü ilk defa hâkim karşısına çıktı. Sosyal medyada paylaştığı haberlerden ötürü PKK, KCK, MLKP, YPG ve YPS propagandası yapmakla suçlanan Vayiç’in yargılanmasına sebep olan ‘suç delilleri’ arasında, Diyarbakır-Sur’daki kültürel yıkım hakkında bir makale, IŞİD’e karşı Suriye ve Irak’taki mücadele hakkındaki haberler ile ‘Kırmızı Fularlı Kız’ olarak bilinen Ayşe Deniz Karacagil’in fotoğrafını taşıdıkları gerekçesiyle tutuklananların tahliye olduğuna ilişkin bir haber de var.

Nurcan Vayiç’le aynı gün, Vayiç’in eşi araştırmacı-yazar Cemil Aksu’nun da, yine sosyal medya paylaşımları yoluyla ‘terör örgütü propagandası’ yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

Vayiç’in Facebook hesabından yaptığı onlarca paylaşım polis tarafından ‘sakıncalı’ bulunarak hazırlanan fezlekeye dahil edildi. İddianamede yer bulan paylaşımlardan öne çıkanlarsa şunlar:

‘Kırmızı Fularlı Kız’ haberi: Gezi Parkı Eylemleri sırasında Antalya’da tutuklandıktan sonra 127 gün cezaevinde kalan, ‘örgüt sembolü kırmızı fular taktığı’ gerekçesiyle hakkında 98 yıla kadar hapis cezası istenen 20 yaşındaki Ayşe Deniz Karacagil, ‘Kırmızı Fularlı Kız’ ismiyle tanınmıştı. İlk duruşmada tahliye olan ancak hakkında başka davalar da açılan Karacagil 2015’te HPG’ye katıldı. Mayıs 2017’deyse Demokratik Suriye Güçleri saflarında IŞİD’e karşı savaşırken hayatını kaybetti.

Gezi Parkı eylemlerinin 2017’deki 4’üncü yıldönümünde Taksim’de düzenlenen eylemde Karacagil’in fotoğrafını taşıyan 11 kişi tutuklanmış, 14 kişi hakkında iddianame düzenlenmişti. Tutuklu yargılanan 11 kişi, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde 11 Eylül 2017’de görülen ilk duruşmada tahliye olmuştu. Nurcan Vayiç’in Facebook hesabından paylaştığı, ‘PKK propagandası’

olarak iddianameye giren paylaşım da, bu tahliye haberiydi.

Bir başka deyişle, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği tahliye kararına ilişkin Cumhuriyet gazetesinin internet sitesinde yayınlanan haber, Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı ve Artvin Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘örgüt propagandası delili’ sayıldı.

Pelin Cengiz’in Diyarbakır-Sur makalesi: ArtıGerçek.com yazarı Pelin Cengiz 27 Ağustos 2017 tarihli “Sur sokakları hafızadır, hafızayı yok etmeyin” başlıklı makalesinde, 2015’te Sur’da başlayan çatışmalı durumun yalnızca fiziksel bir yıkıma yol açmadığını aktarıyor, Kürt kültüründe önemli bir mekân olan Sur’un yıkımının kültürel bir yok oluşa da sebebiyet verdiğine değiniyordu: “Sur’daki işgal ile niyet edilen sadece yıkım değil, istiyorlar ki Kürtlerin belleği, hafızası, anıları, tarihi silinsin gitsin. Bu dayatma ve zorbalık, tamamen militer kentleşmeye, TOKİ eliyle kentleri işgal etmeye ve sonunda da Kürtleri yaşadıkları bölgeden sürmeye ve mülksüzleştirmeye varıyor.”

Vayiç’in paylaştığı makale ‘terör örgütü propagandasına delil’ sayılsa da, makalenin yazarı Pelin Cengiz’e göre, 2 Şubat 2018 itibarıyla yazı hakkında başlatılmış bir kovuşturma bulunmuyor.

İslam Devleti karşıtı haber ve içerikler: IŞİD Gaziantep yapılanmasının talimatıyla intihar eylemi gerçekleştiren Şeyh Abdurrahman Alagöz, Ezilenlerin Sosyalist Partisine yakın Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyelerinin 20 Temmuz 2015’te Suruç’taki basın açıklaması sırasında intihar eylemi gerçekleştirmiş, saldırıda 33 kişi hayatını kaybetmişti. ESP Suruç Saldırısının ardından İslam Devleti’ne karşı Suriye ve Irak’taki mücadeleyi daha yakından takip etmiş ve gelişmeleri aktarmış, Nurcan Vayiç de pek çok ESP’li gibi bu gelişmeleri kendi hesaplarından paylaşmıştı. Vayiç hakkında hazırlanan iddianamede, İslam Devleti’ne yönelik mücadeleyle ilgili haberleri ve ESP’nin Suruç Saldırısında ölenler anısına hazırladığı bir videoyu sosyal medya hesaplarında ve kişisel yazışmalarında paylaşması, ‘YPG ve YPS propagandasına’ delil sayıldı.

2016 Diyarbakır Nevruz kutlamalarındaki Abdullah Öcalan flamaları: Diyarbakır’da 2013’teki Nevruz’da Abdullah Öcalan’ın mesajı okunmuş, 2014’teki Nevruz’da yine Öcalan’ın mesajları okunurken, PKK liderlerinden Cemil Bayık barkovizyondan Diyarbakır’daki kalabalığa hitap etmişti. Diyarbakır’daki 2015 Nevruz kutlamalarında bir kez daha Öcalan’ın mektubu okunurken, 2016’daki Nevruz kutlamalarında, o dönem henüz tutuklanmamış HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş barış mesajları vermişti. 2013’ten bugüne yapılan tüm Nevruz kutlamaları Diyarbakır

valiliği izniyle gerçekleştirilirken, Abdullah Öcalan’ın mektuplarının okunduğu kutlamalarda taşınan Öcalan flama ve posterleri hakkında da herhangi bir işlem yapılmadı. Buna karşın Ezilenlerin Sosyalist Partisi Facebook hesabından yayınlanan 21 Mart 2016 Diyarbakır Nevruz kutlamalarına ait alandan çekilmiş fotoğrafları paylaşan Nurcan Vayiç, fotoğraflarda Nevruz kutlamaları sırasında taşınan Abdullah Öcalan flamaları yüzünden PKK propagandası yaptığı suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

Mütalaaya etki etmedi

Vayiç duruşmada, iddianameye giren her bir sosyal medya paylaşımı ve kişisel yazışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Buna karşın savcı mütalaasında, ‘PKK, KCK, MLKP, YPG ve YPS gibi silahlı terör örgütlerinin cebir ve şiddet içeren yöntemlerini meşru gösterecek ve övecek nitelikte paylaşımlar yoluyla terör örgütü propagandası yaptığı’ gerekçesiyle Vayiç’in 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7/2 maddesi uyarınca cezalandırılmasını istedi.

Ara karar uyarınca, Vayiç hakkındaki imza verme yükümlülüğü kaldırılırken yurt dışı yasağı geçerliliğini korudu. Davanın bir sonraki duruşması 16 Şubat 2018’de görülecek.