‘Kırmızı Fularlı Kız’ paylaşımı nedeniyle Cengiz Çandar için yakalama kararı

Gazeteci Cengiz Çandar hakkında, ‘Kırmızı Fularlı Kız’ paylaşımı nedeniyle yakalama kararı çıkarıldı.

Fotoğraf: Arşiv

Çandar’ın Kemal Işıktaş ile birlikte sosyal medya paylaşımları nedeniyle ‘suçu ve suçluyu övme’ iddiasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

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Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin (MLSA) aktardığına göre Işıktaş sağlık sorunu nedeniyle, Çandar ise yurt dışında yaşadığı için duruşmaya katılamadı. Duruşmada hazır bulunan avukatı Erselan Aktan, müvekkilinin savunmasının istinabe yoluyla alınmasını talep etti.

Savcı, istinabe talebinin kabul edilmesini ve Çandar hakkında, Türkiye’ye geldiği takdirde ifadesinin alınması için yakalama kararı çıkarılmasını istedi. İstinabe talebini kabul eden mahkeme Çandar hakkında Türkiye’ye geldiği takdirde ifadesinin alınması için yakalama kararı verdi. Bir sonraki duruşma 15 Nisan’da görülecek.

Ne olmuştu?

Çandar ve Işıktaş hakkında 30 Mayıs 2017 tarihinde kişisel hesaplarından yaptıkları birer Twitter paylaşımı gerekçe gösterilerek ‘suçu ve suçluyu övme’ iddiasıyla dava açıldı.

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Savunmanlığını MLSA’nın üstlendiği Çandar, dava konusu Twitter paylaşımında şu ifadeler yer aldı: “Kırmızı fularlı kız, Gezi’nin içimizi ısıtan en güzel gülüşlü meleği, Rakka önünde toprağa düşüp yıldızlara yükselerek içimizi yine yaktı.”

İddianamede, Karacagil’in Rakka’da ‘terör örgütü saflarında öldüğü, sosyal medya üzerinden gündeme getirilerek övülmesinin kamu düzeni açısından açık ve yakın tehlike doğurabilecek nitelikte olduğu’ iddia ediliyor.