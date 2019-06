Kırmızı et ithalatı patladı: Yüzde 233 artış

Kırmızı et ithalatı 2018’de miktar bazında yüzde 233 artış gösterdi.

Fotoğraf: Reuters

Dünya’dan Ali Ekber Yıldırım’ın haberine göre Et ve Süt Kurumu’nun ‘2018 Sektör Değerlendirme Raporu’nda 2017 yılında 18 bin 857 ton kırmızı et ithalatı için 85 milyon 190 bin dolar, 2018 yılında ise toplamda 55 bin 752 ton kırmızı et için 260 milyon 107 bin dolar ödediği belirtildi.

İthalatın tamamı büyükbaş hayvan eti.

Ayrıca 2018 yılında, toplamda 1 milyon 460 bin 563 büyükbaş ve 426 bin 507 küçükbaş olmak üzere 1 milyon 886 bin 70 baş canlı hayvan ithal edildi. Bu ithalat için toplam 1 milyar 754 milyon 531 bin 892 dolar ödendi.

Üretim azalıyor

Rapora göre ithalat artarken kırmızı et üretimi azalıyor. 2018 yılı toplam et üretiminde kırmızı etin payı yüzde 33.44 oldu. 2018 yılında kırmızı et üretimi 1milyon 118 bin tonla bir önceki yıla göre yüzde 0.7 azaldı. Son iki yıldır kırmızı et üretimindeki düşüş eğilimi devam ediyor. 2016 yılında 1 milyon 173 bin 42 ton olan kırmızı et üretimi 2017’de 1 milyon 126 bin 404 tona ve 2018’de ise 1 milyon 118 bin 695 tona geriledi.