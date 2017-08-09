Kırmızı çizgi ‘Fırat’ın batısında’: Kuzey Suriye’de dördüncü kanton ilan edildi

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PYD’nin başını çektiği Suriyeli Kürtlerin kurduğu Kuzey Suriye Federasyonu, Afrin, Cizre ve Kobani’nin ardından dördüncü kantonun da kurulduğunu ilan etti.

Suriyeli Kürtler, 2016’nın mart ayında üç kantonu içeren federasyonu kurduklarını açıklamış, kısa süre içinde federasyonun ‘anayasası’ niteliğinde bir toplumsal sözleşme üzerinde uzlaşıldığını duyurmuştu. Suriye hükümeti, federasyon ilanını kabul etmemiş, herhangi bir yasal veya siyasi boyutu olmadığını açıklamıştı.

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Yeni kanton, Afrin ile Kobani’nin arasında, Fırat’ın batısında kalan bölgede kuruldu. Bu bölge aynı zamanda Türkiye sınırında, Türkiye’nin Özgür Suriye Ordusu’yla birlikte Fırat Kalkanı operasyonunu yürüttüğü Menbiç, Cerablus, Azez ve El Rai’yi de içinde barındırıyor.

Türkiye’nin hassasiyetle yaklaştığı ve “Fırat’ın batısı kırmızı çizgimizdir” dediği bu bölgede bir kanton ilanı, Afrin ile Kobani’nin arasındaki koridoru kapatabilir.

Şehba Bölgeleri Yönetim Meclisi, Afrin’e bağlı kantonu resmen kurduklarını ilan etti.

Yapılan açıklamada şöyle dendi: “Halkların kardeşliği ve ortak yaşam temelinde inşa edilen Demokratik Kuzey Suriye Federasyonu Sistemi ilan edildikten sonra Şehba bölgesi temsilcileri, Federasyon Kurucu Meclisi içindeki yerini aldı. Şehba bölgesinin bir kısmı çetelerden temizlenerek özgürleştirildikten sonra Şehba Bölgesi Yönetim Meclisi kuruldu ve bir yıldan fazladır halk kendi bölgelerini yönetiyor. Demokratik Kuzey Suriye Federasyonu Kurucu Meclisi 3. Toplantısı’nda alınan karara göre Şehba Kantonu’nun kuruluşunu ilan ediyoruz.”

Şehba’da, 22 Eylül 2017’de komün seçimleri yapılacağı duyuruldu.