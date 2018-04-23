‘Kırmızı bülten’le aranıyordu: Çiftlik Bank’ın yazılımcısı gözaltında

Van’da inşaatta çalışan 15 yaşındaki çocuk ve onu kurtarmaya çalışan 57 yaşındaki babası hayatını kaybetti. Karşıyaka mahallesindeki inşaat halindeki binanın üçüncü katında çalışan 15 yaşındaki Kadir Kara, bugün saat 13.30 sıralarında inşaat demirinin elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapıldı. Babası Hasan Kara ve bir işçi çocuğu kurtarmaya çalıştı. Ancak onlar da akıma kapıldı. […]