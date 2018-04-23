‘Kırmızı bülten’le aranıyordu: Çiftlik Bank’ın yazılımcısı gözaltında

Kurucusu Mehmet Aydın’ın yüksek kar vaadiyle para toplayıp ortadan kaybolduğu Çiftlik Bank’a yönelik soruşturmada bir kişi daha gözaltında alındı.
İstanbul merkezli soruşturma kapsamında altı kişi hakkında ‘kırmızı bülten’ çıkarılmıştı.
Milliyet’ten Musa Kesler’in haberine göre hakkında yakalama kararı bulunan Cudi Cumhur Yurdakul isimli şüpheli bugün gözaltına alındı.
Şüphelinin Çiflik Bank’ın yazılım sorumlusu olduğu bildirildi. Yurdakul, mali şubeye götürüldü.
Şimdiye dek Mehmet Aydın’ın eşi dahil çok sayıda kişi tutuklandı.