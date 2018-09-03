Kırmızı bülten faydasız: Çiftlik Bank CEO’su çaldığı paraları ‘eziyor’

Çiftlik Bank CEO’sunun farklı ülkelerde lüks hayat içerisinde eğlenirken fotoğraflandığı yeni görüntüler ortaya çıktı.

Aydın, 132 bin 222 kişiden, 1 milyar 139 milyon lira toplayıp yurt dışına kaçmıştı.

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Ortaya çıkan yeni fotoğraflarda ‘Tosuncuk’ lakaplı Aydın, yanındaki bir kadın arkadaşıyla Dubai’nin lüks mekanlarında görülüyor. DHA’nın iddiasına göre, Aydın bahşiş dahil olmak üzere 90 bin TL hesap ödüyor.

Aydın’ın yer aldığı bir diğer fotoğraf ise şirketin paraları kaçırdığı ilk yer olarak düşünülen Kıbrıs’tan. Firari CEO’nun kaçtığı ilk günlere ait olduğu öğrenilen görüntüde Aydın, Kıbrıs’ın en büyük kumarhanelerinden birinde poker oynuyor.

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Sanal bir oyun üzerinden organize edilen ve yüksek gelir vaat eden ‘Çiftlik Bank’ isimli saadet zinciri, kısa sürede çok sayıda üye toplamıştı. Türkiye’nin en büyük çiftliklerini kurma iddiasıyla gösterişli etkinlikler düzenlenmişti. Şikayetler üzerine, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından başlatılan incelemeler sırasında 25 yaşındaki Aydın hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı. Aydın son olarak Uruguay’da lüks bir otomobil kullanırken görüntülenmişti.