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Yaramazlara biraz batar!

Kirlilik ve aşırı avlanma denizi ‘bitirdi’: Balıkçılar kahvehanede, tekneler iskelede

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Denizlerdeki aşırı avlanma ve kirlilik nedeniyle balıkçılar zor günler geçiriyor.

Fotoğraflar: DHA / İlknur Sargut

İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki Rumeli Feneri’nin 37 yıllık balıkçısı Mehmet Gerçek, 20 gündür denize açılamadığını, denizde değil kahvehanede günü geçirdiklerini anlattı.

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Gerçek, denizden eli boş dönmediklerini ancak tuttukları balıkların kendilerini tatmin etmediğini belirterek “Balıkçıların yüzde 80’i bu sene zararda. Rumeli Feneri’ndeki balıkçı teknelerinin çoğu yatıyor. Balık olmadığından bizler denize çıkmıyoruz, 20 gündür yatıyoruz. Ne yiyip içeceğiz diye düşünüyoruz” dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’ne tabi olduklarını ifade eden Gerçek, ‘Balık Bakanlığı’ kurulmasını istedi: “Bizi çiftçiyle aynı statüye koyuyorlar. Çiftçi eker, mahsulünü alır. Balıkçı çiftçi gibi değil, balıkçı avcıdır. O denize açılacak ve balığını yakalayacak.”

İstanbul Bölgesel Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Erdoğan Kartal, 200 bin kişinin balıkçılıktan ekmek yediğini söyledi.

Bakanlık kurulması fikrini destekleyen Kartal, “Denizde balık ve balıkçının çok sıkıntısı var. Buna ancak bir bakanlık kurulursa müdahale edilebilir” dedi.

‘Denizi kirlettik’

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayram Öztürk, Marmara Denizi’nin kirletildiğini belirterek şunları kaydetti: “Hem Akdeniz hem Karadeniz’de toplam balık popülasyonunun yüzde 50’den fazlası tüketilmiş durumda. Böyle bir gerçek var. Karadeniz gibi Türkiye’nin biyolojik yönden en verimli, zengin denizindeki balık popülasyonunda da bir azalma var. Bu azalmanın iki sebebi var. Birincisi aşırı avcılık ve denizlerdeki kirlenme. Aynı şekilde biz Marmara Denizi’ni elden çıkardık. Hem Karadeniz hem Ege Denizi’ni besleyen ve birçok balığın beslenme alanı olan Marmara’yı kirlettik. Zamanında fazla balık avladık. Bu tekneler bu denizlere fazla geliyor. Bizde denetim çok zayıf, neredeyse yok ve en önemlisi de denizleri kirlettik. Tüketici ise biziz ve hiçbirimiz masum değiliz.”

Öte yandan denizdeki durum tezgaha da yansıyor. Az bulunan balık el yakıyor.

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