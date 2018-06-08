‘Kirli oyuncak ayı’nın hikayesi: Torunlarım sevindi, ben ağladım

Manisa’da parası olmadığı için çöpten bulduğu oyuncak ayıyı torununa götüren temizlik işçisi, “Torunum sevindi, ben bir kenarda ağladım” dedi.

Kentte Selçuk Sönmez isimli kullanıcı, belediyenin halk otobüsünde iş kıyafetleri ve kirli bir oyuncak ayıyla koltukta oturan belediye işçisinin fotoğrafını “Manisa’da belediye otobüsünde çektim bu fotoğrafı. Umarım bu iyi yürekli babanın ve çöpte bulduğu oyuncak ayıyı götürdüğü çocuğunun güzel bir hayatı olur” sözleriyle paylaştı.

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Fotoğraf bir anda sosyal medyada viral oldu ve birçok kullanıcı kirli oyuncak ayıyla yolculuk yapan bu kişiyi bulmak ve yardım etmek amacıyla girişim başlattı.

Aynı oyuncaktan hediye

Geçen martta çekilen fotoğrafta görülen işçinin, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı bünyesinde çalışan 50 yaşındaki Ali Yener olduğu öğrenildi.

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Belediye, işçinin torunları 10 yaşındaki Arda ile üç yaşındaki Sezen’e fotoğraftakine benzer oyuncak ayı hediye etti.

‘Torunum sevindi, ben ağladım’

Ali Yener, fotoğrafın hikayesini şu sözlerle anlattı: “Bir gün öncesi torunum benden bir ayı istedi. İmkanlar o zamanlar yok. Alamadım. Çöp tenekesinin yanından geçerken gördüm, temizleyeyim dedim. Aldım, temizledim. Yırtıktı, dikişlerini düzelttim. Gönül isterdi ki alın terimle kazandığımdan alabileyim. Benim için bunları anlatmak zor oluyor. Eve getirdim. Torunum Arda ‘Dede aldın mı’ dedi. Yalan söylemek zorunda kaldım. ‘Dedem yenisini almadım ama ikinci elini aldım’ dedim. Bu şekilde torunuma yalan söylemiş oldum. Onlar çok sevindiler. Onlar sevinirken ben bir kenarda ağladım.”

Sosyal medyadaki fotoğrafını dün gece gördüğünü, ilk başta tepkili olduğunu dile getiren Ali Yener, “Sonra oturup düşününce sakinledim. Allah o kişiden razı olsun. Telefon açıyorlar, görüşmek istiyorlar” dedi.