Kırklareli’nden Yenikapı’ya ‘İnce’ gönderme: Miting Filistin değil seçim için

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kırklareli’nde düzenlediği mitingde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Yenikapı’da düzenleyeceği Filistin mitingini eleştirerek “Yenikapı mitingi Filistin için değil seçim için” dedi.

İnce konuşmasında CHP parti teşkilatının kampanyasında kendisine destek olmadığı yönünde yapılan değerlendirmelere ilişkin “Şimdi burada en az 20 milletvekili var. Ben parti rozeti yerine Türk bayrağı astım. 80 milyonun cumhurbaşkanı olacağım için buraya tek başıma çıkıyorum arkadaşlarımı tanıtmıyorum. Herkes destek vermek istiyor. Dertleri başka, dertleri sözde benim moralimi bozacaklar. Yalnız olan biri var… Türk medyası bugün yalnızdır. Japonya’dan bugün röportaj talep ediyorlar” diye konuştu.

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ABD’den kendisine Türkiye’nin henüz Fethullah Gülen’in usulüne uygun olarak istemediği yönünde haber geldiğini belirten İnce “Neden istemedi çünkü ‘konuşur diye’ korkar. Eski ortaklıklarını anlatır diye korkuyorlar” değerlendirmesini yaptı.

ABD’nin F-35 savaş uçaklarını seçim öncesi seçmenin gözünü boyamak için göndermediğini savunan İnce dış politika eleştirilerini sıraladıktan sonra sözü hükümetin Filistin politikasına getirerek şöyle devam etti: “Filistin’de Müslüman kardeşlerimiz katlediliyor. Canımız yanıyor. Sayın Erdoğan’a yardımcı olmak istiyoruz. Söz. Ama diyoruz ki İsrail mallarını boykot edecek misin? Hayır. Anlaşmaları iptal edecek misin? Hayır. Büyükelçi gönderecek misin? Hayır. Miting yapacakmış. Yenikapı mitingi Filistin için değil seçim için. Milletimin bunu iyi bilmesini istiyorum. “

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İktidardan düşünce Erdoğan’ı yargılayıp yargılamayacağının sorulduğunu belirten İnce’nin bu konudaki yaklaşımı da şöyle: “Düzgün, adil, tarafsız bir yargı düzeni kuracağız. Gerekirse beni, gerekirse Erdoğan’a yargılayacak.”