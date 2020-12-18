Kırklareli’ndeki sağlık çalışanlarından Trakya şivesiyle mesaj: Maskenizi takın bea

Kırklareli Sağlık Müdürlüğü, Covid-19 tedbirlerine uyulması ve sağlık çalışanlarının fedakarlıklarının anlaşılması amacıyla Trakya şivesiyle afiş ve video hazırladı.

Fotoğraf: AA

Müdürlüğün binasında üzerinde Karagöz, Hacivat ve çeşitli figürlerin resimleri ile yöresel dille maske, mesafe ve hijyen kurallarının yazılı olduğu duvarın önünde toplanan filyasyon, 112 Acil Sağlık, UMKE ekipleri, hemşire ve doktorlar ile Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, kamera karşısına geçti.

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Sağlık çalışanları, “Bu ekipler hep gene sizin sağlığınız için çalışıyor bea”, “Evden çıkmayın bea”, “Sosyal mesafeye uyun bea”, “Maskenizi takın bea” mesajlarıyla toplumu uyardı.

İl Sağlık Müdürü Cerit, salgın sürecinde, sağlık çalışanlarının dokuz aydır canlarını ortaya koyarak görev yaptıklarını belirterek herkesi maske, mesafe ve sosyal mesafe kuralına uymaya davet etti.