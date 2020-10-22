Kırklareli’nde sela ve anonslarda cenaze ayrıntısı paylaşılmayacak

Kırklareli’nde Covid-19’un yayılmasının önüne geçmek amacıyla vefat eden vatandaşların defin günü, yeri ve saati duyurulmayacak.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre İl Hıfzıssıhha Kurulu, vefat eden kişilere ilişkin sela ve belediyelerin yaptığı anonslara kısıtlama getirilerek, cenazeyle ilgili ayrıntılı verilmemesini kararlaştırdı.

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Salgın süresince sadece birinci derece yakın akrabaların katılımıyla mevlit düzenlenebileceği. belirtildi.

Gaziantep’te 65 yaş üstüne 17:00 sonrasında pazara gitmek yasak

Gaziantep’te ise 65 yaş üstü grubun saat 17:00’den sonra sebze-meyve pazarına girmesi yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada ayrıca çay ocaklarıyla ilgili karar da duyuruldu:

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“Kafe, kıraathane, çay ocağı gibi yeme içme yerlerinde bulunan küçük masalarda sosyal mesafenin korunmasında sıkıntı yaşanmaktadır. Bu nedenle masa etrafında kullanılan tabure/kürsü tarzı oturma düzeninin en fazla iki tabure olacak şekilde oluşturulmasına ve bu iki kişinin oturma yönlerinin birbirine doğru değil aynı yöne bakacak şekilde düzenlenmesine karar verildi.”

Üç köy karantina altında

Bugün de ‘karantinasız’ geçmedi. Kars’ın Akyaka ilçesine bağlı Çetindurak köyü, Kastamonu’nun İnebolu ilçesi sınırlarındaki Hacıibrahim köyü, Zonguldak’ın Gökçebey ilçesindeki Yeşilköy 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Fotoğraf: AA

Yeşilköy’de, 17 hanede 23 pozitif vaka, 75 temaslı tespit edildi.