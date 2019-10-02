Kırklareli’nde mezarlıkta gömülü yedi aylık bebek cesedi bulundu

Kırklareli’de, cinsel istismara uğrayarak hamile kalıp evde doğum yaptığı iddia edilen 14 yaşındaki çocuğa ait yedi aylık bebek, mezarlıkta poşet içinde gömülü bulundu. Olayla ilgili doğum yapan çocuğun annesi A.D. ve cinsel istismar şüphelisi A.C. (18) ile birlikte altı şüpheli gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aldığı ihbar üzerine çalışma başlatan ekipler, cinsel istismara uğradığı iddia edilen kızın annesi A.D.’yi gözaltına aldı. A.D. ifadesinde kızının A.C. tarafından cinsel istismara uğrayıp hamile kaldığını ileri sürdü. Hamile kalan kızının evde doğum yaptığını belirten A.D., suçsuz olduğunu iddia ederek, “Ölü bebek kız. Bana böyle anlattılar. Benim bir suçum yok. Benim tek suçum gizlemekti. Bana çok bağırdılar, çok korkuttular” dedi. Polis, kent mezarlığında yaptığı aramada bez parçalarına sarılmış, poşet içinde yedi aylık olduğu tespit edilen kız bebeğinin cesedini buldu.

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Savcının mezarlıktaki incelemesinin ardından bebeğin cesedi, otopsi için Kırklareli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili anne A.D. ile kıza cinsel istismarda bulunup hamile bıraktığı iddia edilen A.C. ile birlikte altı kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.