Kırklareli’nde atık havuzu patladı: Dere kirlendi, tarlalar asite bulandı

Kırklareli’nde hayvan çiftlerinin atıklarının depolandığı havuz patladı. Çevredeki tarlalar ve hayvanlar zarar gördü. Köylüler öfkeli.

İl merkezine 3 kilometre uzakta bulunan Bayramdere köyünde sekiz hayvan çiftliği iki yıldır faaliyette değil. Çiftlikte önceden kalan hayvanların gübreleri ise 30 metre derinliğinde dev havuzda biriktiriliyordu.

Reklam

Ancak havuzdaki atık, Ergene nehrinin bir kolu olan Kurudere’ye karıştı. Atıkların dereye akması sonucu su simsiyah oldu. Atıkların havuzdan nasıl sızdığı ise belli değil.

Zararı çevre köylere

Çevre köylerden Çeşmekolu’nun muhtarı Ahmet Dönmez, 30 metrelik atık havuzunun 4 bin dönüm büyüklüğünde olduğunu söyledi.

Reklam

Çiftlik sahiplerinin iflas ettiklerini, ‘FETÖ’ soruşturması geçirdiklerini duyduğunu aktaran Dönmez, havuzun bir anda boşaltıldığını, altı köy muhtarının durumu yerinde incelediklerini kaydetti.

Dönmez şunları ifade etti: “Bilerek patlatıldığını düşünüyoruz. Derelerimiz bir anda kirlendi. Buradan tarım alanları sulanıyordu. Çocuklarımız berrak olan dere kenarlarında vakit geçirip oynuyorlardı. Herkese haber gönderdik, çocukları derelerden uzak tutuyoruz. Ayrıca şu anda tarım alanları içinde sulama yapamıyoruz. Bizim için büyük felaket.”

Ürünler asite bulandı

Bayramdere köyünde yaşayan Mehmet Yurttaş da atıkların çevreyi ciddi anlamda kirlettiğini ve sulama yapamaz duruma geldiklerini belirterek şunları anlattı: “Bizim köyümüzde sekiz hayvan çiftliği var. Bunlar iki yıldır çalışmıyor. Hayvan çiftliklerinde gübreler için ortak havuz yapıldı. Gübre havuzu patlamış, çevre köylerdeki derelere hayvan dışkıları karıştı. Burada çiftçiler sulama yapamaz duruma geldi.”

Köylülerden Mehmet Önder de gübre havuzlarından atıkların bir anda derelere karıştığını ve her yerin bataklık haline geldiğini anlatarak “Aninden havuzlar patladı, her yer bataklık oldu. Sinekler doldu. Tarlalardaki meyve sebze ürünlerimiz, hayvan atıkları nedeniyle asit içerisinde kaldı. Şu an ne yapacağımızı bilmiyoruz” dedi.