Kırklareli’de oylar yeniden sayıldı, bağımsız aday Kesimoğlu yine kazandı

YSK’nın oyların yeniden sayılmasına karar verdiği Kırklareli’de, bağımsız belediye başkan adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu, resmi olmayan sonuçlara göre 112 oy farkla seçimi kazandı.

Fotoğraf: DHA

Kırklareli’nde pazar günü yapılan yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre mevcut belediye başkanı ve bağımsız başkan adayı Kesimoğlu, 17 bin 176, MHP’li Derya Bulut 16 bin 928 oy almıştı.

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Bulut, arada bulunan 248 oyla ilgili ilçe seçim kuruluna başvurup, geçerli sayılacak oyların da geçersiz sayıldığını savunarak 170 sandığın tekrar sayılmasını için itirazda bulunmuştu.

İtiraz üzerine kurul 170 sandıktaki oyların yeniden sayılmasına karar vermişti.

Kesimoğlu kurulun kararına itiraz edip şikayetini il seçim kuruluna taşımış, il seçim kurulu da oyların tekrar sayılması kararını, gerekli bulmadığı için iptal etmişti.

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Bulut da il seçim kurulunun kararı için YSK’ya itirazda bulunmuştu.

İtiraz üzerine YSK, il seçim kurulunun kararını kaldırarak, Kırklareli’ndeki toplam 170 sandıktaki oyların yeniden sayılmasına karar vermişti.

Bu sayımdan sonra Kesimoğlu 112 oy farkla seçimi kazandı.