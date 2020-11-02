Kırklareli valisine göre doktorlar hasta seçebilir: Vaka sayısı nisanın kat kat üstü

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, kentte, Covid-19 vakalarının sayısının arttığını ve yoğun bakım ünitelerinin dolduğunu, doktorların hasta seçme gibi bir durumla karşı karşıya kalacağı bir sürece doğru gidildiğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

AA’nın haberine göre video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenleyen Bilgin şöyle konuştu: “Böyle giderse kontrol noktasında çok çok zorlanacağız. Artık, ‘Komşu ziyaretini kısa tutun’ demiyorum, ‘Komşu ziyaretleri yapılmasın’ diyorum. Vakaların yüzde 50’si komşu ziyaretinden kaynaklı. Bu da bizim için çok büyük risk. Bu sayılar bu şekilde devam ederse ülkemiz açısından da böyle olursa Allah korusun Fransa’nın, İngiltere’nin, İspanya’nın yaşadığı durumu yaşayabiliriz. Rakamlara baktığımızda nisan ayının kat kat üzerindeyiz. Süreci yönetemeyecek durumlara doğru gidiyoruz. Bu farklı tedbirleri almayı gerektirebilir.”

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Doktorların hasta seçme gibi bir durumla karşı karşıya kalacakları bir sürece doğru gidildiğini ifade eden Bilgin şunları söyledi: “Bu çok tehlikeli bir durum. İlimizdeki vakaların yüzde 30’u il dışı kaynaklı. İnsanlar ev içi komşuluk ilişkilerini sürdürüyor gerekli tedbirler alınmayınca bir vaka oluyor dört vaka. Dolayısıyla çarpan etkisiyle vakalarımız sürekli artmakta. Yoğun bakımlar doldu.”

‘Okul vakalarındaki artış yüzde 10’

Kendisinin de hastalığa yakalandığını ve bu hastalığı yendiğini hatırlatan Bilgin, okullarla ilgili ise şu bilgileri verdi: “Öğretmenlerin bir araya gelmesi engellendi. Buna rağmen vaka olabiliyor mu, oluyor. Her sınıfın teneffüs aralığı değiştirildi. Servislerde tedbirler aldık. Her okula bir sağlıkçı görevlendirdik. Bilgisayar sistemi üzerinden ‘A’ yerinde vaka çıktı ise okulda hemen o çocuğun hangi okula gittiği tespit ediliyor. Okul vakalarındaki artış yüzde 10 oranında.”

Cezaların yüzde 38’i tahsil edildi

Bilgin, vakaların yüzde 2’sinin Bulgaristan kaynaklı olduğunu ve yurt dışından kente gelenlere Dereköy Sınır Kapısı’nda maske ve dezenfektan verdiklerini aktardı.

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Maske ve mesafe kurallarına uymayan yaklaşık 4 bin kişi hakkında cezai işlem yapıldığını dile getiren Bilgin, kesilen cezaların yüzde 38’inin tahsil edildiğini söyledi.