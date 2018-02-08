Kırklareli valisi ve iddia sahibi kadından açıklama: Sevgili değildik

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi ve şiddete uğradığını iddia eden kadın, sevgili oldukları iddiasını yalanladı.

Evli ve üç çocuk babası Çiftçi’nin Mudanya kaymakamı olduğu dönemde tanıştığı Meltem Ö. isimli bir kadını, yanındakilerle birlikte aracına el koyup kaçırdığı ormanlık alanda darp ettiği öne sürülmüş, olayla ilgili inceleme başlatılmıştı.

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Basın toplantısı düzenleyen Çiftçi, 21 yıllık kamu hizmetinde ‘devletine ve milletime bağlılıktan taviz vermediğini’ belirterek haberlerin ‘iftira’ olduğunu söyledi.

Her zaman halkla iç içe olduğunu, daime halkın çıkarlarını gözettiğini aktaran vali, “Bu durumdan rahatsız olanlar muhakkak olmuştur. Devletime, milletime aileme halel getirecek hiçbir faaliyetin içine girmedim” dedi.

Çiftçi şöyle devam etti: “Çıkarları zarar gören birileri tarafından kamuoyunda şahsımla ilgili yayınlanan görüntülerde meczup bir kişinin saldırısını içeren haberlerle, izzet ve onurum alçakların kullandığı kumpas taktiğiyle itibar suikastına kurban edilmeye çalışılmaktadır. Bu haysiyet cellatları bu taktiklerini her dönem kendilerine tehdit olarak gördükleri kişilere karşı yapmış ve yapmaya da devam etmektedirler. Konu yargıya intikal etmişken, tek taraflı bir iftirayı ve iddiayı basınımız haber diye vermesi maksatlı bir yayın yapıldığını göstermektedir. Söz konusu iddialar dokuz ay öncesine aitken, neden şimdi servis edildiği kamuoyu tarafından sorgulanmalıdır.”

‘Münasebetim olmadı’

Kaymakamlığı sırasında Meltem Ö.’yle tanıştıklarını, ‘kendisiyle ilgili hiç bir münasebeti olmadığını’ ifade eden Çiftçi sözlerini şöyle sürdürdü: “Ben söz konusu haberde adı geçen M.Ö.’yle Mudanya kaymakamıyken belediye özel kalemi olması münasebetiyle tanışmaktayız. Kendisi belediye yönetimi değişmesiyle vekalet ettiği özel kalem işinden uzaklaştırılmıştır ve benden yardım istemiştir. Benden o yardımı bulamayınca beni telefonlarla tehdit ve taciz etmiştir. Bunu da gazetelere ve ajanslara yaptığı açıklamalarda dile getirmiştir. Ben M.Ö.’yle Mudanya kaymakamıyken tanışmaktayım, başka türlü asla münasebetim olmamıştır. Beni ve ailemi taciz etmemesi için yaklaşık üç ay önce mahkemeden de koruma kararı aldırdım. Soruşturmanın gizliliği neticesinde başka da açıklama yapacak durumda değilim. Ama ben basın mensuplarını da vicdana davet ediyorum.”

Vali Çifti, kendisine iftira attığını söylediği kadın hakkında şikayetçi olduğunu, hukuki sürecin devam ettiğini de kaydetti.

‘Sevgili değildik’

DHA’ya konuşan Meltem Ö., Çiftçi’yle belediye başkanının özel kalemiyken tanıştığı belirterek şunları söyledi: “1,5 yıl önce, işyerinde mağdur olduğum için, tabi ki o da mülki amiri olduğu için onun gücüne güvenerek ‘Denize düşen yılana sarılır’ hesabı, sadece manevi güç beklemiştim. Fakat kendisiyle hiçbir zaman sevgili olmadık. Sadece bir destek bekledim, aramasını bekledim, manevi güç olarak. Tanışıklığımız özel kalemden, ben belediye başkanı özel kalemiydim. Bir gün Ankara’ya giderken, benden destek istemişti, istediği kişilerle görüştürmüştüm. Daha sonra görüşmelerimiz başladı ama normal olarak görüşmelerimiz başladı, hiçbir şekilde başka yönlere çekilecek bir görüşme değildi.”

‘Tir tir titredim’

Çitçi’nin son zamanlarda değiştiğini fark ettiğini ifade eden Meltem Ö., olay gün alışveriş merkezinin önünde yaşananları şu sözlerle anlattı: “6 Mayıs’ta beni İzmit’e çağırdı, gitmedim. 8 Mayıs’ta kendisi geldi. Alışveriş merkezinin önünde görüşmeyi kararlaştırdık. Alışveriş merkezinin önüne gittiğimde, telefonla aradım, cevap vermedi. Daha sonra bir bey açtı telefonu, ‘Yavrum, artık Orhan yok, ben varım’ dedi. Ben de çok şaşırdım. Bir de şunu söylemek istiyorum, özel hayatıma çok dikkat eden bir kadınım. Akşamları asla dışarı çıkmıyorum, bir kadın olarak dik durduğum için bu röportajı veriyorum. ‘Yavrum’ dedi, ‘Artık Orhan yok ben varım’ dedi, ben de dedim ki ‘Sen neden bana yavrum diyorsun, sen kimsin?’ dedim. Arabaya bindi, koşarak arabayı zorladım, cama vurdum, ‘Siz bana neden yavrum diyorsunuz’ diye bağırdım. Camı açtı, tekrar bana tahrik edici kelimeler kullanınca bir taş attım. Taş atınca onlar 4-5 kişi gelmişler. Ben tek başına geldi sanıyordum. Uzun boylu bey, çenemin altına çok güçlü bir yumruk vurdu. Ben tabii şaşırdım, sandım ki etraftaki insanlar arabaya taş attığım için bunu bana yapıyorlar. Bayağı saçımdan tuttular, arabaya kadar götürdüler. Arabanın içinde ben tir tir titriyorum. Ben evime gitmek istediğimi söyledim.”

‘Beni aşağıladılar’

Meltem Ö., valiyle yanındakilerin kendisini ormanlık alana götürdüğünü, burada iki saat arabada kilitli kaldığını öne sürdü: “Bir tane bey beni dışarıya çıkardı, arkaya oturttu, telefonumu arka cebine koydu ve biz Balat’a gittik. Balat ormanlarının ilerisine doğru. İki saat arabada kilitli kaldım, bayağı gidene kadar hırpalandım. İkimiz arkadaydık, benim arabamı da başka bir bey kullanıyordu. Daha sonra ben arabada kilitli kaldım. ‘Olayı bilmiyorsunuz, size nasıl anlattı bilmiyorum’ dedim. Daha sonra bana bazı tekliflerde bulunmuştu, ben o teklifleri kabul etmedim, çünkü evli bir insandı. Olayın buraya gelmesini asla istemezdim, keşke tek başına gelseydi. Benim yüzüme tokat vursaydı, bunlar yaşanmasaydı. O beş kişi ormanda beni çok aşağıladı, hiç tanımadığım insanlar tarafından çok aşağılandım. Benim Ankara’da bazı siyasi çevrem var. Ormandaki bu kişiler bu siyasi çevrenin, nasıl edindiğimi, benim namusumla ilgili ithamlarda bulundular. Beni aşağıladılar, orada çırpındım arabanın içinde, ‘Beni çıkarın’ diye. Sağ ayağım bir kere arabanın kapısından çıktı, kapıyı kapattılar, ‘Çıkmayacaksın’ diye. Daha sonra ben çıkmayı başardım, yalvardım, yeri öptüm, telefonumu verin, ben gitmek istiyorum diye.”

‘Ayağını uzattı’

Ormana giderken ölümle tehdit edildiğinisöyleyen Meltem Ö. şöyle devam etti: “Ne yaptılar bilmiyorum telefonumu, daha sonra ben kocaman bir taş buldum. ‘Beni bırakmazsanız, başıma vurup öldüreceğim kendimi’ dedim, telefonumu istedim. Aldı telefonu, arabaya girdik beraber. Ben direksiyondayım, o da yanımda. ‘Bir şartla veririm’ dedi, ayakkabılarının altını uzattı. ‘Öpeceksin’ dedi. Onların elinden kurtulmak için öptüm. Çünkü çok ölüm tehdidi aldım yolda giderken. Arabayı kullanan bey dedi ki ‘Senin evini biliyorum, apartmanına geldim, seni öldürmek için geldim, ama öldürmedim’ dedi. ‘Sen Orhan’a ne yazdıysan, ne resim yolladıysan bütün her şeyi bize yolladı’ dedi. Benim resimlerimi beş kişiye göndermiş. Ben şoke oldum, tabii normal resimler bunlar. ‘Seni yaşatmayız’ dediler.”

Meltem Ö., “Ayakkabılarının altını öptükten sonra ben ayrıldım, oradan kendi aracımla. Ama çok kötü aşağılandım, hırpalandım. Şu an arabamdan nefret ediyorum, hayattan nefret ediyorum, korkuyorum, bir alışveriş merkezine girdiğimde, karşımda yemek yiyen bir adam gördüğümde, ben yemeyi bırakıp kalkıyorum, onlardan biri sanıyorum” dedi.

Meltem Ö., olaydan sonra darp nedeniyle 1 ay iş göremez raporu aldığını belirterek “Olayın ardından hemen şikayetçi oldum” diye konuştu.