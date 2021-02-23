Kırklareli belediye başkanı, CHP’ye geçti: Türkiye’nin mutluluğunu burada görüyorum

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, 2019’da istifa ettiği CHP’ye yeniden katıldı.

Fotoğraf: Twitter/mehmetkesimoglu

Kesimoğlu, 2019’da CHP’den aday gösterilmeyince partisinden istifa ederek bağımsız aday olarak girdiği yerel seçimi yüzde 37.48’yle kazanmıştı.

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Twitter’dan yazılı açıklama paylaşan belediye başkanı, CHP’yi ‘aklında ve kalbinde taşıdığını’ belirterek ‘Türkiye’nin mutluluğunu’ CHP’de gördüğünü dile getirdi.

Kesimoğlu, “Bugünden itibaren yoluma bir CHP üyesi olarak devam edeceğimi duyururum” ifadesini kullandı.