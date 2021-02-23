Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kırklareli belediye başkanı, CHP’ye geçti: Türkiye’nin mutluluğunu burada görüyorum

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, 2019’da istifa ettiği CHP’ye yeniden katıldı.

Fotoğraf: Twitter/mehmetkesimoglu

Kesimoğlu, 2019’da CHP’den aday gösterilmeyince partisinden istifa ederek bağımsız aday olarak girdiği yerel seçimi yüzde 37.48’yle kazanmıştı.

Reklam

Twitter’dan yazılı açıklama paylaşan belediye başkanı, CHP’yi ‘aklında ve kalbinde taşıdığını’ belirterek ‘Türkiye’nin mutluluğunu’ CHP’de gördüğünü dile getirdi.

Kesimoğlu, “Bugünden itibaren yoluma bir CHP üyesi olarak devam edeceğimi duyururum” ifadesini kullandı.

SON HABERLER

1460 isimden Prof. Dr. Üstün Ergüder’e destek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun eylemleri desteklemesi nedeniyle sert sözlerle eleştirdiği Boğaziçi Üniversitesi’nin eski rektörü Prof. Dr. Üstün Ergüder’e 1460 isimden destek geldi.