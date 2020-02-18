Kırkağaç’ta deprem tedirginliği: Çadırda yaşamaya alıştık gibi…

Manisa’da saat 19:09’da meydana gelen merkez üssü Kırkağaç ilçesi olan 5.2’lik depremin ardından, ilçeye bağlı Karakurt mahallesindeki vatandaşlar, deprem korkusundan eve giremiyor.

22 Ocak’taki depremden beri çadırlarda yaşayan halk, yeni yeni evine dönmeye hazırlanırken, 5.2’lik depremle yeniden tedirgin oldu. Fotoğraflar: DHA

Manisa’nın Kırkağaç’a yakın Akhisar ilçesinde 22 Ocak’ta merkez üssü Musalar mahallesi olan Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre 5.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, ardından çok sayıda artçı sarsıntı yaşanmıştı. Bölgedeki depremler zaman zaman art arda sarsıntılarla sürüyordu.

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22 Ocak’ta meydana gelen depremler sonrasında hafif hasarlı olarak belirlenen bazı evlerde ağır hasar meydana geldi. Ağır hasarlı olarak belirlenen bazı evler ise sarsıntının ardından kullanılamaz hale geldi.

Deprem sırasında namaz kıldığını söyleyen mahalle sakinlerinden Necmiye Güngör (65), 22 Ocak’taki depremin ardından yeni yeni evlerine dönmeye başladıklarını belirterek, “Deprem sırasında namaza durmuştum. Akşam namazının farzını kıldım. Sünnetini kılmaya başlayacakken deprem oldu. Sobanın üzerinde sıcak su vardı onu indirdim. Hemen kendimi dışarıya attım. Çadırlardan evlerimize yeni girmiştik, korkuyu atlatıyorduk ama yeniden çadırlara geri döndük. Rabbim beterinden korusun” dedi.

22 Ocak’taki depremde evinin ağır hasar görmesi nedeniyle AFAD’ın kurduğu çadırlarda yaşamını sürdürdüğünü anlatan Güldane Güngör (35), “Deprem sırasında çocuklarımla birlikte çadırdaydık. Bizim evimiz ağır hasarlı. Çadır yaşamına alıştık gibi bir şey oldu. Çok korkuyoruz. Bu meydana gelen deprem sırasında çok gürültülü bir ses geldi. 5- 6 saniye kadar salladı. İnşallah kötü bir şey olmaz” diye konuştu.

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Deprem sırasında Kırkağaç’ta olduklarını ve korkudan çadırların kurulduğu Karakurt mahallesine geldiklerini söyleyen Fatma Alkan (32), o anları şöyle anlattı: “Deprem sırasında Kırkağaç ilçesinde evde yemek yiyorduk. Depreme yemek sofrasında yakalandık. Çok kötü bir ses çıktı. Hemen evden dışarıya çıktık. İlçeden Karakurt mahallesine geldik. Bu geceyi çadırda akrabalarımızın yanında geçireceğiz. Depremden çok korkuyoruz. Umuyoruz ki büyük bir deprem olmadan biter.”

Kızılay, geceyi dışarıda geçiren halka çorba dağıtıyor.

22 Ocak’ta meydana gelen depremde evi ağır hasar görenlerden biri olan Cevdet Uyar (54), “Bizim evimiz bundan önceki depremde hasar almıştı. İçinde bulunduğumuz ev de o depremde kullanılamaz hale gelmişti. Dışarıda yaşıyoruz. Çadırlarda kalıyoruz. Umuyoruz ki deprem bir an önce sona erer” dedi.