Kırkağaç’ta deprem bitmiyor: 4.3 ile yine sallandı

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre saat 00:23’de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak bildirdi.

Kandilli, depremin bu akşamki 5.2’lik depremin yaşandığı Karakurt mahallesi olduğunu bildirdi.

Reklam

Depremin derinliği ise yerin 5.3 kilometre altı olarak açıklandı.

Karakurt mahallesindeki halk, tedirginlikten geceyi sokakta geçiriyor. Bölgede yaşayanlar, 22 Ocak’taki 5.6’lık depremden beri evlerine giremiyor.