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Yaramazlara biraz batar!

Kırkağaç’ta deprem bitmiyor: 4.3 ile yine sallandı

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre saat 00:23’de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak bildirdi.

Kandilli, depremin bu akşamki 5.2’lik depremin yaşandığı Karakurt mahallesi olduğunu bildirdi.

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Depremin derinliği ise yerin 5.3 kilometre altı olarak açıklandı.

Karakurt mahallesindeki halk, tedirginlikten geceyi sokakta geçiriyor. Bölgede yaşayanlar, 22 Ocak’taki 5.6’lık depremden beri evlerine giremiyor.

Kırkağaç’ta deprem tedirginliği: Çadırda yaşamaya alıştık gibi…

Kırkağaç’ta 5.2’lik deprem

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