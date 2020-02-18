Kırkağaç’ta 5.2’lik deprem

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 19:09’da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Manisa’nın Kırkağaç ilçesi Karakurt Mahallesinde yerin 6.98 kilometre derinliğinde olan deprem, Manisa’nın yanı sıra çevre iller İzmir, Balıkesir ve Aydın’da da hissedildi. Sarsıntı ile birlikte panik yaşayan vatandaşlar, açık alanlara çıktı.

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Kandilli ise depremin 12.1 kilometre derinliğinde meydana geldiğini bildirdi.

Manisa Valiliği’nden yapılan açıklamada olumsuz bir durum olmadığı belirtildi. Açıklamada, şöyle dendi: “18.02.2020 tarihinde saat 19:09’da merkez üssü Kırkağaç İlçesi olan 5.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibari ile depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır.”