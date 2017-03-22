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‘Kırım gerginliği’ Eurovision’a taşındı: Ukrayna, Rus müzisyenin ülkeye girişini yasakladı

 

Ukrayna, bu yıl Kiev’de düzenlenecek Eurovision şarkı yarışmasına Rusya’yı temsil edecek müzisyenin girişini yasakladı.

Fotoğraf: Twitter

Konuyla ilgili Ukrayna Güvenlik Teşkilatı’ndan (SBU) yapılan açıklamada, Rus müzisyen Yuliya Samoylova’ya konulan yasağın gerekçesi olarak, müzisyenin Rusya’nın kontrolünde bulunan Kırım yarımadasında konser vererek Ukrayna yasalarını ihlal etmesi gösterildi.

Bu kapsamda Samoylova’nın Ukrayna’ya girişi üç yıl yasaklandı.

Avrupa Birliği (AB) de soruna bir çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

Ukrayna ile Rusya arasında Kırım’ı kontrolü konusunda ihtilaf yaşanıyor.

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