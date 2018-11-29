Kırıkkale’deki gaz dolum tesisinde patlama: En az bir ölü, iki yaralı

Kırıkkale’deki gaz dolum tesisinde meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, iki kişi de yaralandı.

Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren gaz dolum tesisinde bugün saat 10.30 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından dolum tesisinde, yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Patlamada ilk belirlemelere göre bir kişi yaşamını yitirirken, iki kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Çıkan yangın da itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.