Kırıkkale’de yeni uygulama: Her düğünde bir polis görev yapacak

Kırıkkale’de her düğünde bir resmi ya da sivil polis memuru görevlendirilecek. Gerekçe ise ‘havaya ateş açanları engellemek.’

AA’nın haberine göre il emniyet müdürü Mahmut Çorumlu, emniyet müdürlüğü toplantı salonunda muhtarlarla bir araya geldi.

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Düğün mevsiminin başladığını ve Kırıkkalelilerin düğünlerde silah atmayı çok sevdiğini belirten Çorumlu, emniyet olarak buna son vermek istediklerini söyledi.

Emniyet müdürü, düğünlerde havaya ateş açılması sonucu geçen yıl 10 kişi yaralandığını, düğünlerde dört ruhsatlı, 11 ruhsatsız tabanca, yedi ruhsatlı, 50 ruhsatsız av tüfeği ve 55 kurusıkı tabancaya el konduğunu ifade etti.

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Çorumlu, düğünlerde bu yılın ilk altı ayında da sekiz tabanca, dokuz av tüfeği ve 20 kurusıkı tabancanın alındığını, iki kişinin de yaralandığını, jandarma bölgesinde bir kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Emniyet müdürü şu bilgileri verdi: “Biz silah atanlara işlem yapıyoruz, artık cezası da ağırlaştı. Bu yüzden bu sene işi sıkı tutacağız. Bu yıl farklı bir uygulamaya gideceğiz ve her düğüne bir sivil veya resmi polis koyacağız. Hiç müsamaha göstermeyeceğiz. Düğünü bozulurmuş, tatsızlık çıkarmış… Buna bakmayacağız. Bu yorgun mermiyle yaralanan sizin çocuğunuz, eşiniz veya yakınınız da olabilir. Havaya ateş edenler, attıkları merminin havada kaldığını zannediyor.”

‘Acımayacağız’

Çorumlu, sözlerine şöyle devam etti: “Bu artık toplumsal bir asayiş sorunu haline gelmeye başladı. Burada bize, muhtarlara ve basın mensuplarına çok iş düşüyor. Biz üzerimize düşeni yapacağız. Baştan söylüyoruz, acımayacağız. Hiç kimse acımamızı beklemesin. Vatandaşlara da şu demek istiyorum; bunu yapmayın, bu bir sürü insanın canına mal oluyor. Lütfen artık bu alışkanlığı bırakalım. Artık böyle bir şey olursa bütün düğün sahiplerine ceza yazarız, bütün düğün sahiplerini sorumlu tutarız. Biz kimsenin düğününü, neşesini bozmak istemiyoruz ancak böyle Teksas gibi mermi atılmaz.”