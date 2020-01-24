‘Kırıkkale’de yanlış ilaç kör etti’ iddiasına soruşturma

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde göz rahatsızlığı olan bazı hastalara yanlış ilaç verilerek görme yetisinde kayba yol açıldığı iddiasına soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf: Arşiv

Kırıkkale başsavcılığının yazılı açıklamasında, bazı medya organlarında “Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi alternatif ilaç üretti, ilaç kör etti” diye haberler yer aldığı anımsatıldı.

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Bu konuda henüz başsavcılığına mağdur olarak başvuruda bulunulmadığı vurgulanan açıklamada şöyle dendi: “Buna rağmen, haber içeriğinin suç ihbarı niteliğinde olduğu değerlendirilerek olay duyulur duyulmaz ilgililer hakkında resen soruşturma başlatılmıştır. İğneden zarar gördüğü iddia edilen hastaların kimliklerinin tespit edilmesi, tedavi evraklarının temin edilmesi, müşteki sıfatıyla ifadelerinin ve adli raporlarının aldırılması için ilgili kolluk birimine talimat verilmiştir.”

Üniversitenin yazılı açıklamasında ise habere konu olan ilacın Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) ilk tedavi seçeneği olarak yer aldığı aktarılarak, işlem yapılan dokuz hastanın durumunun iyi olduğu belirtilmişti.