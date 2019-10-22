Kırıkkale’de üniversitelilerden suç duyurusu: ‘Bekçiler ve polisler darp etti’

Kırıkkale’de yaşayan üniversite öğrencisi, kendisi ve arkadaşlarını bir grup bekçi ve polisin darp ettiğini belirterek suç duyurusunda bulundu.

Fotoğraflar: DHA

Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Furkan Taşkaya ve dört arkadaşı, evlerine giden bekçi ve polisler tarafından darp edildiklerini belirterek suç duyurusunda bulundu.

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Taşkaya, şikayet üzerine, evde yüksek sesle müzik dinledikleri sırada bekçilerin kendilerini uyardığını, bunun üzerine müziğin sesini kıstıklarını ancak bir süre sonra tekrar gelen bekçilerin kimlik kontrolü yaptıklarını söyledi.

Taşkaya şunları anlattı: “Bekçiler hepimizi karakola götürmek istedi. Kendilerine destek için gelen iki polisle birlikte bizi darbettiler. Yüzümüze defalarca biber gazı sıktılar. Karakolda da polisler beni kamera olmayan bir odaya çekip darbetti. Yüzüme biber gazı sıkıp telsizle kafama vurdular. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk bana şiddet uygulayan polis ve bekçiler hakkında.”

Taşkaya, ters kelepçeli olarak Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldüklerini anlattı. Öğrenciler ‘görevli memura mukavemet’ suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

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Kafatasında çatlak

Aldığı darbelerle yüzünde morluklar oluşan Taşkaya, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’ne başvurdu. Beyin cerrahi bölümünde yapılan kontrolde Taşkaya’nın kafatasında çatlak, sağ gözünde ezilme ve morluk, sağ ayak parmakları ve sağ bacağı ve kaburgalarında ezilme saptandı.

‘Buna bu kadar işkence yaparken ciğeriniz sızlamadı mı?‘

Anne Hanife Taşkaya ise tansiyon hastası olduğunu, bu nedenle oğlunun başına gelen olayı iki gün sonra kendisine söylediğini aktardı.

Taşkaya şunları söyledi: “Hastaneye giderek rapor aldık. Çocuğum kaburgalarını tutarak yürüyor. Benim çocuğum üniversite öğrencisi. Sadece müzik dinliyorlar evde. Uyarılmaları üzerine de müziğin sesini kısıyorlar. Çocuğuma şiddet uygulayan polis ve bekçilerin evlatları yok mu? Benim çocuğum terörist mi, FETÖ’cü mü? Buna bu kadar işkence yaparken ciğeriniz sızlamadı mı? Benim eşim astsubay. Bugüne kadar güvenlik güçleriyle birlikte omuz omuza görev yaptı. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyince fenalaşıyorum. Bir kişiyi beş kişi dövüyor. Bu reva mı? Bu sizin yaptığınız insanlığa sığmıyor. Adaletin verilmesini istiyorum. Ona bunu yapan bekçi ve polislerin ceza almasını istiyorum.”

Valilikten inceleme

Valilik, olayla ilgili inceleme başlattı. Yahşihan Kaymakamı Fatih Yılmaz ile ilçe emniyet müdürü Erdal Akkuş’un Taşkaya ve ailesiyle konuşarak olaydan dolayı üzüntülerini dile getirdikleri öğrenildi.