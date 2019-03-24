Kırıkkale’de İYİ Parti’den toplu istifa: 169 kişi MHP’ye geçti

Kırıkkale’de İYİ Parti üyesi 169 kişi, 31 Mart’taki yerel seçime kısa bir süre kala istifa ederek MHP’ye geçti.

Fotoğraf: DHA

Yazılı açıklama yayınlayan MHP Kırıkkale İl Başkanı Erdal Baloğlu, ‘Allah nasip ederse 31 Mart’ta Kırıkkale Belediyesi’nin burçlarına üç hilalli bayrağın dikileceğini’ ifade etti.

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İYİ Parti Genel Merkez Üst Kurul Delegesi Ferruh Çetiner ve 168 partilinin istifa ederek MHP’ye katıldığını dile getiren Baloğlu, şu ifadeleri kullandı: “Arkadaşlarımızı yeniden aramızda görmekten büyük onur duyduğumu ifade etmek isterim. Yuvanıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Desteklerinizle daha güçlü ve emin adımlarla hedefe ulaşacağız.”

MHP’den ayrılanların kurduğu İYİ Parti’ye, geçen yıl çok sayıda MHP’li partilerinden istifa ederek katılmıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti’ye gidenlere her zaman kapılarının açık olduğunu söylemişti.