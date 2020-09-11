Kırıkkale’de ırmak kenarında Hint keneviri yetiştiren iki kişi tutuklandı

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde, Kızılırmak kıyısında Hint keneviri yetiştiren iki kişi tutuklandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre polis, Kızılırmak kenarında izinsiz kenevir bitkisi yetiştirildiği ihbarı üzerine A.B. ve M.O’yu teknik ve fiziki takibe aldı.

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Ekipler, Hint kenevirlerini hasat etmek için bölgeye giden şahısları suçüstü yakaladı.

Aramada, 125 kök kenevir bitkisi, kurumaya bırakılmış 340 gram marihuana ve bitkileri sulamada kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.B. ve M.O. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.