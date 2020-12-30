Kırıkkale’de görev yapan hemşire Covid-19’a yenik düştü; bugün toprağa verildi

Kırıkkale’de görev yapan hemşire Sakine Fulya Özer (50) Covid-19 nedeniyle dün hayatını kaybetti. Özer’in cenazesi bugün toprağa verildi.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre ay başında Covid-19’a yakalanan ve evinde tedavisi devam ederken durumu ağırlaşan Özer, Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırıldı. Daha sonra Ankara Şehir Hastanesine sevk edilen Özer, dün hastalığa yenik düştü.

Reklam

Bir çocuk annesi 20 yıllık hemşire Özer için Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi önünde tören düzenlendi.

Eşi Yalçın ve tıp fakültesi öğrencisi oğlu Barış Özer’in yanı sıra sevenleri ve mesai arkadaşlarının katıldığı törende Özer için dua edildi, helallik istendi.

Özer’in cenazesi kılınan namazın ardından Yahşihan Mezarlığı’nda defnedildi.