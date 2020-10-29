Kırıkkale merkezli ‘FETÖ’ operasyonunda yedi gözaltı

Kırıkkale merkezli beş ilde, ‘FETÖ’ye yönelik operasyonda yedi şüpheli gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ardışık ve ankesörlü arama kaydı bulunan yedi zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale, İstanbul, Gümüşhane, Konya ve Kocaeli’de adresleri tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aralarında muvazzaf ve meslekten ihraç edilen askerlerin de bulunduğu zanlılar M.C.T, M.Y., E.Y., V.B., A.A., M.O. ve B.Y. gözaltına alındı.