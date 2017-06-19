‘Kırık kalpler sendromu’: Ayrılık, kalpte kalıcı hasara yol açıyor

Araştırmaya göre sevdiği birini kaybeden kişilerin kalbinde kalıcı hasar oluşabiliyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre İskoçya’daki Aberdeen Üniversitesi’nde yapılan araştırmada ayrılık gibi durumlarda aşırı stres sebebiyle kalp yetmezliği yaşanabiliyor.

‘Kırık kalp sendromu’ adı verilen durum için yapılan araştırmada 52 hasta dört ay boyunca takip edildi. Hastaların kalp kaslarında yaralar oluştuğu ve kasların kan pompalama görevini tam olarak yerine getiremediği görüldü.

Araştırmayla ilgili açıklama yapan Dr. Dana Dawson, “Bu hastaların hiçbir tıbbi müdahaleye gerek kalmadan tamamen iyileşebileceğine inanılıyordu. Ancak araştırmayla birlikte gördük ki hastalığın kalpte çok daha kalıcı etkileri var” diye konuştu.

Bu tür duruma yakalananların yüzde 90’ını kadınlar oluşturuyor.

Hastalar nefes alamama, göğüs ağrısı ve bayılma gibi şikayetlerle doktorlara başvuruyor.