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Yaramazlara biraz batar!

Kırık camdan şüphelenen polis, battaniye altına saklanan hırsızı suçüstü yakaladı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bir evin camının kırık olmasından şüphelenen polis, evde battaniyenin altına saklanan hırsızı yakaladı.

Fotoğraf: DHA

Osman Gazi Mahallesi’ndeki Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’nde geçen ay devriye gezen yunus polisleri, üç katlı apartmanın birinci katındaki evin camının kırık olduğunu gördü.

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Polis, hırsız girdiğinden şüphelendiği dairenin kapısını çaldı ancak açan olmadı. Bunun üzerine eve tırmanarak girildi.

Eşyaların dağınık olduğunu gören ekipler, evi ararken yatağın üzerindeki battaniyenin kıpırdadığını fark etti.

Polis, battaniyenin altında saklanan hırsızı gözaltına aldı. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere önce polis merkezine götürüldü, ardından adliyeye sevk edildi.

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